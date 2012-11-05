Кто станет реципиентом гранта Глобального фонда по туберкулезу?

Основным реципиентом, который будет обеспечивать реализацию программы «Остановим туберкулез в Украине» в рамках 2-й фазы гранта 9-го раунда Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по компоненту «туберкулез», будет государственное учреждение «Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Минздрава Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, такое решение было принято на очередном заседании Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу под председательством вице-премьер-министра Украины – министра здравоохранения Раисы Богатырёвой.

Субреципиентами гранта во время введения программ и мероприятий Глобального фонда станут Государственная пенитенциарная служба Украины, Организация оптимальных технологий в сфере здравоохранения (PATH) и Общество Красного Креста Украины.

Вместе с избранием реципиента члены Национального совета утвердили перечень показателей программы и запрос на 2-ю фазу гранта по компоненту «Туберкулез», которые после доработки и повторного утверждения на заседании Нацсовета в декабре будут поданы в Секретариат Глобального фонда.