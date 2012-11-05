СБУ перекрыла канал поставок органов для трансплантации

СБУ в ходе многоходовой спецоперации выявила и пресекла противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой наладили канал торговли людьми с целью изъятия у них органов (почек).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что на протяжении 2011-2012 годов участники этой группы подыскивали и вербовали малообеспеченных граждан Украины, организовывали их выезд за границу, обеспечив паспортами и документами, и передавали сообщникам для проведения операций по изъятию почек.

Операции проводились в медицинских центрах Эквадора, Коста-Рики и Шри-Ланки, за что доноры получали денежное вознаграждение в размере 10 тыс. дол.

Сотрудники СБУ 3 ноября задержали в международном аэропорту «Борисполь» после прохождения регистрации на авиарейс «Киев-Мадрид» организатора этого канала и двух завербованных им граждан, 27 и 35-летнего жителей Тернопольской области, которых злоумышленник планировал переправить в Коста-Рику с целью хирургического изъятия у них почек, сообщили в пресс-центре.

По данным СБУ, 34-летний организатор сделки, ранее судимый, получал за каждого донора 2-3 тыс. долларов. Установлено, что он подыскивал молодых людей с хорошим здоровьем, у которых возникли серьезные финансовые проблемы – задолженность по кредитам, маленькие дети, отсутствие работы и тому подобное. В ходе обыска в его квартире в компьютере обнаружены также результаты тщательных медицинских обследований доноров, оплаченные злоумышленниками.

По предварительным данным, правонарушители успели переправить таким образом за границу семь граждан Украины.

В ходе обыска у подозреваемого также изъято значительное количество наркотического вещества – марихуаны.

По материалам СБУ, переданным в органы внутренних дел, Следственным управлением УМВД Украины в Тернопольской области в отношении организатора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 149 УК Украины «торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека». По этой статье торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения, объектом которого является человек, а также вербовка и передача человека, совершенные с целью эксплуатации (в данном случае – изъятие органов), с использованием уязвимого положения лица наказывается лишениям свободы на срок от трех до восьми лет.

Организатор канала задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Продолжаются безотлагательные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.