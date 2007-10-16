В Украине с мая этого года реализуется социальная программа «Советы врача — залог здоровья семьи, здоровья нации», направленная на решение проблемы дисбактериоза среди населения Украины. В ее рамках были проведены исследования, которые показали, что почти у 80% украинцев есть симптомы дисбактериоза кишечника - нездоровый цвет кожи, расстройство пищеварения, тошнота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель программы Виктор Ткачук.

Данные исследования выявили научный феномен - наименее подвержены дисбактериозу киевляне, рожденные в 1986-1987 гг., и женщины, которые были беременны в этот период. Этот факт может в корне изменить представление о последствиях Чернобыльской катастрофы.

Установить это помогли врачи. «Во время реализации программы были бесплатно распространены десятки тысяч флаконов отечественного препарата для лечения дисбактериоза. Мы просили врачей — участников программы тщательно фиксировать каждую выдачу в специальной форме-ведомости. Таким образом мы фактически подтвердили статистику: уровень заболеваемости дисбактериозом кишечника остается высоким. Однако оказалось, что среди людей, которые обратились за помощью к врачу, почти нет рожденных в годы аварии на ЧАЭС!» — отметил Виктор Ткачук.

По его словам, вся статистическая информация будет передана кафедре микробиологии НМАПО им. П. Л. Шупика для детального изучения. Благодаря отечественным ученым может появиться новая методика профилактики и лечения дисбактериоза.