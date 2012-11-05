В Украине запретят продажу алкоголя в ночное время?

Премьер-министр Николай Азаров позитивно относится к идее запретить в Украине продажу алкоголя в ночное время.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

В частности, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, чтобы по примеру России запретить продажу крепких алкогольных напитков в Украине после 9-10 вечера, глава правительства отметил: "В принципе я отношусь к этому положительно».

«Но я помню разные запреты. Когда-то не продавали алкоголь до 2 часов дня, когда-то не продавали алкоголь после 20 часов. Всегда эти запреты приводили к тому, что появлялась теневая реализация алкогольных напитков, и тот, кто хотел - всегда находил возможность купить из-под полы эти изделия. Так что дело не в запретах", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в октябре народный депутат Украины Руслан Зозуля (внефракционный) внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления борьбы с массовым пьянством”.

Данный законопроект предусматривает запрет на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 20.00 вечера до 11.00 утра. Кроме того, документом предлагается запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий на расстоянии менее 300 метров от общеобразовательных учебных и дошкольных заведений.

Автор законопроекта также предлагает запретить потребление алкоголя на улицах, в парках, подъездах жилых домов, в транспорте, поскольку это часто происходит на глазах несовершеннолетних, что провоцирует представление о потреблении алкоголя как о "бытовом деле".

В данном документе также прописаны штрафы за нарушения закона - в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года после принятия мер административного взыскания, - влекут за собой наложение штрафа в размере 25 необлагаемых налогом минимумов.

Кроме того, предлагается штрафовать в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за распивание пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве или нахождение на работе в нетрезвом состоянии.

Руководителям предприятий, пойманным на распивании алкогольных напитков и пива или же сокрытии подобных фактов, грозит штраф в размере 25 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.