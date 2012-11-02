700 тыс украинцев заболели гриппом и ОРВИ за последний месяц

С начала эпидемического сезона заболеваемость гриппом и ОРВИ, который в Украине начинается с 40-й недели года – с 1 октября, заболели 669 тыс. 684 чел., из которых 459 тыс. 950 (68,7%) - дети до 17 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела государственного санитарного надзора санитарно-эпидемиологической службы Украины Виктор Ляшко.

«Сравнивая динамику последние 5 лет, мы отмечаем, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, исключая пандемический сезон 2009-2010 годов, приходится на 46-48 неделю, это первый пик - конец ноября – начало декабря», - сказал В.Ляшко.

По состоянию на 43-ю неделю года было госпитализировано 23 тыс. 806 чел., из которых 19 тыс. 70 детей (80,1%), сообщил он.

Кроме того, В.Ляшко отметил, что сейчас трудно сказать, будет ли в этом году эпидемия гриппа в Украине. «Но в связи с тем, что изменены два штамма вируса в сезонных вакцинах, мы прогнозируем значительно более интенсивный эпидемический процесс в этом году, чем в прошлом», - сказал он.

Как сообщалось, для эпидемического сезона 2012-2013 годов прогнозируются штаммы вирусов Висконсин, Виктория и Калифорния.