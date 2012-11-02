Завтра в Украине сохранится переменная облачность

Завтра, 3 ноября, в Украине сохранится переменная облачность и преимущественно дождливая погода.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Временами дождь, в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях местами сильный, лишь ночью в восточных областях, а днем на Правобережье без осадков», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с, ночью в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается 3-8° тепла, днем 9-14°, на севере Левобережья 6-11°; в южной части ночью 7-12°, на побережье Крыма до 17°, днем 15-20°.

В Киеве и Киевской области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.