Вспышка гепатита: количество больных в Крыму возросло!

Количество больных гепатитом в крымском Щелкино возросло до 51 человека , сообщает ICTV.

У семерых из них была скрытая форма гепатита А и люди не знали, что больны. Точные причины распространения инфекции врачи не выяснили.

В санэпидемстанции подчеркивают: инкубационный период недуга - полтора месяца. Поэтому не исключено, что список больных увеличится, хотя первые инфицированные появились в начале сентября.

Анализ питьевой воды не подтвердил в ней наличия вируса. Однако не исключено, что он там был.

Как сообщал УНИАН, источником заражения гепатитом жителей крымского города Щелкино предположительно стала водопроводная вода. Таково заключение комиссии Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация в Щелкино, где зафиксирована вспышка гепатита, признана чрезвычайной ситуацией местного характера.

Как сообщал УНИАН, по информации МЧС Крыма, на территории города Щелкино с предварительным диагнозом вирусный гепатит с 3 сентября по 14 октября было госпитализировано 48 человек.