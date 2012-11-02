В Украине открываются новые центры профилактики сиротства

В Донецке открыли современные центры профилактики сиротства - социальная квартира и Центр матери и ребенка, направленные на помощь семьям в сложных жизненных обстоятельствах и адаптацию выпускников интернатных учреждений к нормальной жизни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", открытие таких реабилитационных учреждений стало возможным благодаря сотрудничеству Донецкого городского совета, благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и общественной международной организации «Право на здоровье» (HealthRight International) в Украине в рамках проекта Фонда «Сохраним ребенку семью».

«Работа с семьями должна начинаться задолго до рождения ребенка, - уверен директор благотворительного фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный - Поэтому мы создали специализированный Центр матери и ребенка, на базе которого матери, имеющие намерение отказаться от новорожденного, получают квалифицированную помощь психологов и юристов. Ведь основная причина отказов- это семейные проблемы с отцом будущего ребенка либо с родителями, а также отсутствие жилья и средств для существования. Основными клиентами Центра чаще всего бывают бывшие воспитанницы интернатных учреждений».

Инициатива благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» - это реальная помощь городу в решении проблем, которые нельзя решить стандартным способом. В партнерстве с фондом и общественными организациями мы находим новые формы адаптации семей, которые оказались в сложной ситуации. Я уверен, что этот проект поможет найти себя в жизни многим людям, - считает городской голова Александр Лукьянченко.

Сегодня в Центре матери и ребенка находятся четыре девушки с детьми, которым еще нет и года. Проходить социальную адаптацию и приобретать навыки ухода за ребенком им помогают специалисты Центра.

«В центре могут находиться девушки уже с третьего триместра беременности и до исполнения ребенку года, - говорит директор Центра матери и ребенка Татьяна Носач. - За это время молодые мамы получают необходимые навыки воспитания ребенка, а также решают свои проблемы - восстанавливают отношения с родственниками или отцом ребенка».

А вот юноши-выпускники интернатных учреждений могут пройти курс реабилитации на базе первой в Украине социальной квартиры, которая станет альтернативой социальным общежитиям, где проживают более 50 подростков.

«Сегодня мы открыли первую в Украине социальную квартиру для адаптации выпускников интернатных учреждений к взрослой жизни, - рассказал директор благотворительного фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный. - Это уникальный центр не только для Донецка, но и для других регионов. На сегодняшний момент подобные центры работают в Европе и в России, но уже имеют положительный опыт адаптации подростков к самостоятельной жизни».

Клиенты социальной квартиры получат навыки, которым интернаты не обучают, но которые абсолютно обычные для ребенка в семье - как и что, приготовить на ужин, как рассчитать бюджет на месяц а также огромное внимание будет уделяться образованию и поиску работы и возвращению в родную семью, если это возможно.

«Важным является не только создание социальной квартиры для подростков или женщин в сложной жизненной ситуации, но и внедрение в работу этих учреждений современных и эффективных методик предоставления помощи. Про методике международной организации «Право на здоровье» работают три социальные квартиры в г. Ст. Петербурге, учреждения в других городах России. Именно эти методики и подходы будут внедрены и использованы в г. Донецке, а потом и в других регионах Украины», - подчеркнула директор представительства в Украине международной организации «Право на здоровье» Галина Скипальская.

«Сейчас в квартире находятся трое мальчиков 14, 16 и 18 лет, - говорит директор социальной квартиры Ирина Бородина. - Все они выпускники интернатов, и абсолютно не готовы к самостоятельной жизни. Здесь ребята получат необходимые навыки для дальнейшей жизни».

На создание двух социальных центров благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» направил порядка 2,5 млн. грн.

Уже сегодня семьи, оказавшиеся в кризисной ситуации, могут обратиться за помощью в Центр матери и ребенка по телефону 050 820 90 48 или по адресу г.

Донецк, ул. Сиверская, 7.

За дополнительной информацией по работе социальной квартиры обращайтесь к директору Ирине Бородиной по телефону 050 472 57 28 или в Донецкий городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (062) 335 92 85.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Учредитель Фонда - Ринат Ахметов.

Организация «Право на здоровье» (HealthRight International) – международная организация, работающая в сфере общественного здравоохранения и защиты прав человека с целью обеспечения возможностей по охране здоровья тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. В 2009 – 2012 гг. организация реализовала в г. Донецке проект, направленный на улучшение координации работы и качества услуг государственных и общественных организаций для беспризорных и безнадзорных детей, опыт и методики которого были использованы при разработке Донецкой городской программе «Сохраним ребенку семью» на 2012-2014 года. Важной частью программы стало создание социальной квартиры для временного проживания подростков из семей в сложных жизненных обстоятельствах, на время решения трудностей в их семьях, или же поиска новых семей, подготовки к самостоятельному проживанию и ресоциализации. Данная социальна квартира создана по модели организации «Право на здоровье» в г. Санкт-Петербург, Россия. В г. Донецке представительство организации «Право на здоровье» в Украине возьмет участие в финансировании персонала социальной квартиры, а также будет проводить подготовку и обучение специалистов по модели, работающей в г. Санкт- Петербург.