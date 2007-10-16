Минздрав: От отравления грибами в Украине умерло 9 человек

В октябре в Украине резко возросло количество отравлений граждан дикорастущими грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 15 октября 2007 г., по неполным оперативным данным, зарегистрировано 196 случаев отравления несъедобными грибами, в том числе 40 – среди детей. Умерло от отравления 9 человек, из них 2 детей.

В частности, в Кировоградской области пострадало 22 чел., Волынской - 16 чел. (умерло 2, из них 1 ребенок), Ивано-Франковской - 13, Львовской - 14 (6 чел. умерло, из них 1 ребенок), Черкасской - 14 чел., Черновицкой - 11 чел., Черниговской - 10 чел., г. Киев - 6 чел.

Как свидетельствуют наблюдения специалистов, нередко отравляются грибами и опытные грибники. Причем все пострадавшие с уверенностью утверждают, что собирали съедобные грибы. Однако фиксируется немало случаев, когда больные попадали в больницы после употребления голубинок, глив, сыроежек, синяков, зонтиков, опят и др.

Больше всего настораживает медиков то, что среди отравленных грибами - дети, даже годовалого возраста, спасти их медикам удается очень редко. Также следует помнить, что блюда из грибов тяжелые для переваривания. Их не должны употреблять дети, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печенки или с хроническими заболеваниями других органов.