Девять украинских детей-инвалидов прошли протезирование в США

16 октября 2007 года украинские дети-инвалиды, которые в течение двух недель находились на протезировании в Соединенных Штатах Америки, вернулись на Родину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», в аэропорту «Борисполь» детей и сопровождающих их лиц встречали председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО, советник председателя Наблюдательного совета фонда Андрей МИРОШНИЧЕНКО, директор медицинского департамента фонда Вера ПАВЛЮК, родители детей, представители посольства США в Украине.

Ю.ЮЩЕНКО приветствовала детей с возвращением и выразила надежду, что протезирование прошло удачно, а дети хорошо отдохнули и получили новые яркие впечатления.

Подробнее о пребывании маленьких украинцев в США рассказали эксперт департамента медицинских программ Фонда «Украина 3000» Тарас ТКАЧУК, который был координатором поездки, и заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии больницы «Охматдет» Владимир ФИДЕЛЬСКИЙ.

Поездка украинских детей в Орландо (США) была организована Международным благотворительным фондом «Украина 3000» и проходила при поддержке американского конгрессмена Линкольна ДИАЗА-БАЛЛАРТА и Кубинском общины США. За это время специалисты компании «Хангер Ортопедик Групп» изготовили детям современные протезы.

Напомним, Международный благотворительный фонд «Украина 3000» принял решение помочь детям из малообеспеченных и неблагополучных семей в получении качественных протезов. С этой целью фонд организует поездку в Орландо двум группам детей на протезирование, которое бесплатно проводит компания «Хангер Ортопедик Групп».

В состав первой группы вошли девять детей-инвалиды из Днепропетровской, Черновицкой, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ривненской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой областей, которые нуждаются в протезировании верхних конечностей.

Дети находились в США с 1 по 15 октября 2007 года.