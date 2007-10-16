Мужское бесплодие излечимо

Хламидия - один из самых распространенных микроорганизмов, передающихся половым путем - вызывает бесплодие не только у женщин, но и у мужчин.

Известно, что инфекция, которую сложно диагностировать, поскольку почти не существует характерных признаков, может привести к бесплодию у женщин. Испанские исследователи доказали, что микроорганизм также может снизить качество спермы.

Исследователи проверили качество спермы у мужчин, зараженных хламидией, которые не могут зачать детей. Используя новую технику микроскопического анализа, они выяснили, что фрагментация ДНК в сперматозоидах участников эксперимента в три раза выше, чем у здоровых мужчин.

Однако испанские ученые не только установили причину бесплодия, но и попытались вылечить своих пациентов. У мужчин, принимавших антибиотики на протяжении четырех месяцев, уровень повреждений ДНК в сперматозоидах снизился на 36%.

В период курса лечения 13% пар зачали ребенка, а после приема антибиотиков - 86% пар.

MIGnews