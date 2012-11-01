В этом году в Украине после прививок умерли 8 детей

В Украине дети умирают после прививок опасной вакциной. С начала года известно о 8 смертях, рассказывает программа "Гроші".

Журналистам попали в руки внутренние документы Минздрава, где описаны десятки смертей от прививок. Производителем препарата является один и тот же харьковский завод. Опасный препарат, судя по этим документам, несколько раз запрещали, однако - временно.

В украинских СМИ постоянно появляются сообщения о смерти ребенка после плановой прививки. И у всех историй очень похожий сценарий - родители говорят, что виной всему вакцина, врачи находят другие причины смерти. А в Минздраве официально заявляют, что ни разу вакцинация не становилась причиной смерти.

Маленький Святослав Антонов умер после вакцинации в прошлом декабре на Луганщине. Врачи заявили, что вскрытие выявило менингит, и есть официальный документ по этому поводу. В конце февраля в Одессе через 5 дней после вакцинации умер полуторагодовалый Симон Бакулин. Медики заявили, что у мальчика была опухоль на сердце.

"У нас были трагические случаи, к сожалению, когда ребенок умирал, и он был в процессе вакцинации. Мы говорим о том, что это просто совпадение во времени. После того, как мы провели тщательное расследование, все вопросы были сняты. Вакцина не виновата - абсолютно", - заявил заведующий сектором иммунопрофилактики управления общественного здоровья Минздрава Сергей Платов.

После трагической смерти Симона Бакулина 24 февраля сообщения о летальных случаях после вакцинации на экраны теленовостей не попадали. Однако это не означает, что их не было.

Журналистам "Грошей" попал в руки уникальный документ - выписка из внутренней отчетности Министерства здравоохранения. И здесь видно, что после вакцинаций смертей значительно больше. С начала года на этих страницах "Гроші" насчитали 8 летальных случаев. "Это констатация фактов. Мы будем откровенны, что, к сожалению, случаи младенческой смертности случаются... Если у нас случается летальный случай, такая серия вакцины приостанавливается. До момента полного расследования ситуации", - сообщил Платов.

ТСН