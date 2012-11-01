Почему Тимошенко не соглашается на осмотр украинскими специалистами?

В Министерстве здравоохранения надеются, что экс-премьер Юлия Тимошенко, проходящая курс лечения в харьковской ЦКБ «Укрзалізниці», согласится на осмотр украинскими специалистами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины, член Международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко.

Она сообщила, что после объявления Ю.Тимошенко голодовки и отказа от всех реабилитационных процедур, Минздрав через МИД обращался к немецким врачам из клиники «Шарите» с целью обсудить тактику последующей реабилитации Ю.Тимошенко.

"Мы бы очень просили, чтобы немецкие врачи прибыли к своей пациентке", - подчеркнула она, заметив, что на сегодняшний день немецкие врачи не определили дату своего приезда в Харьков.

В то же время, по словам Р.Моисеенко, в ответах немецких врачей не было упоминания о необходимости прекращения реабилитации Ю.Тимошенко. Она заметила, что поскольку украинские врачи не могут непосредственно осматривать экс-премьера, то было бы лучше, чтобы решение о прекращении реабилитации принимали немецкие врачи.

По словам Р.Моисеенко, учитывая обстоятельства, было принято решение сформировать медицинскую комиссию и еще раз предложить ей помощь.

"Мы каждый день предлагаем помощь, но каждый раз Ю.Тимошенко отказывается", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.

Сегодня утром в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове прибыли представители Международной медицинской комиссии в составе специалистов пенитенциарной службы, этой клиники и харьковского областного управления здравоохранения. Цель представителей комиссии - провести обследование экс-премьера Ю.Тимошенко, определить состояния ее здоровья и выработать рекомендации относительно последующего медицинского сопровождения осужденной в условиях отказа от употребления пищи.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите».