В 13.00 в Минздраве брифинг по здоровью Тимошенко
12:37, 01 ноября 2012Страна
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Работает международная комиссия
В 13.00 состоится брифинг первого заместителя министра здравоохранения Украины Раисы Моисеенко по поводу работы Международной медицинской комиссии, которая занимается лечением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, брифинг состоится по адресу: ул. Грушевского, 7.
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