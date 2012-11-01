В 13.00 в Минздраве брифинг по здоровью Тимошенко

Работает международная комиссия

В 13.00 состоится брифинг первого заместителя министра здравоохранения Украины Раисы Моисеенко по поводу работы Международной медицинской комиссии, которая занимается лечением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, брифинг состоится по адресу: ул. Грушевского, 7. Аккредитация представителей СМИ по телефонам: 253-02-25, 253-69-75.

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