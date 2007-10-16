Прогресс приводит к стрессам - психологи

Мы живем в эпоху тревоги, вызванной быстрыми социальными изменениями. Люди боятся многих предметов и явлений, которые их окружают, говорят психологи.

Политическая и экономическая нестабильность, невостребованность на работе, смена жилья, осложнение отношений с родственниками расшатывают нервную систему современного человека. Эти страхи часто мешают нам реализоваться в жизни.

С депрессиями, разочарованиями, стрессами и обидами человек сможет справиться своими силами.

Психологи советуют в сложные времена рисовать картину радости. Если вы кого-то боитесь - поможет карикатура на врага. А вот если настала апатия к жизни, вывести из этого состояния смогут письма к себе.

Несчастную любовь можно нарисовать, а потом сжечь. А погрузиться в глубину своей души поможет арт-терапия.

ICTV