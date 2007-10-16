Медики: эпидемическая ситуация в Украине - обычный сезонный подъем ОРВИ

Медики характеризуют эпидемическую ситуацию в Украине как обычный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства охраны здоровья, в частности, за прошлую неделю заболеваемость в Украине респираторными инфекциями выросла только на 5%.

В Украине наблюдается обычный для этого времени года сезонный подъем заболеваемости, вызванный респираторными вирусами. Ни в одном из 10 контрольных городов заболеваемость респираторными инфекциями не достигла и не превысила уровня эпидемических порогов. Грипп пока еще не диагностирован, отметили в Минздраве.

В отдельных городах даже наблюдалось незначительная остановка заболеваемости ОРВИ (Донецк, Запорожье, Симферополь и Харьков).

Рост заболеваемости среди детей школьного возраста (7-14 лет) составляет 5%; среди детей 3-6 лет - 4,7%, до 2 лет - 2,3%, добавили в Минздраве.