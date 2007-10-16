Вспышка гепатита в Крыму: источником заражения стала водопроводная вода

Источником заражения гепатитом жителей крымского города Щелкино предположительно стала водопроводная вода.

Таково заключение комиссии Министерства здравоохранения Украины, сообщила корреспонденту УНИАН заместитель главного государственного санитарного врача Автономной Республики Крым Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ.

«Предположительно, сработал водный фактор», - сказала Н.ПЕНЬКОВСКАЯ, ссылаясь на заключение комиссии Минздрава.

В настоящее время в больницах остаются 47 человек, из них 4 человека находятся «в преджелтушном состоянии».

Ситуация в Щелкино, где зафиксирована вспышка гепатита, признана чрезвычайной ситуацией местного характера.

Как сообщал УНИАН, по информации МЧС Крыма, на территории города Щелкино с предварительным диагнозом вирусный гепатит с 3 сентября по 14 октября было госпитализировано 48 человек.