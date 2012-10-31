Завтра в Украине - от 4° мороза до 19° тепла

В четверг, 1 ноября, по Украине осадков не предусматривается, только днем в Карпатском регионе пройдет дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Правобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем - 6-11° тепла; в южных областях ночью - 1-6° тепла, днем - 11-16°; в Крыму ночью - 5-10°, днем - 14-19°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем - 6-11° тепла.

По г. Киеву без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью - 0-2° мороза, днем - 8-10° тепла.