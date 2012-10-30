Завтра на севере и в центре Украины - мокрый снег

Завтра ночью и утром в Украине, кроме западной части, ожидаются небольшие, на Левобережье умеренные дожди.

В северных и центральных областях дожди местами с мокрым снегом, днем без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в восточной, а ночью и в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в южных, Донецкой и Луганской областях ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Крыму ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киевской области в среду ночью небольшие дожди, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве ночью небольшие дожди, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.