Завтра в Украине будут идти дожди

30 октября в Украине ожидается дождливая погода: в западных, северных областях дожди пройдут с мокрым снегом, в большинстве центральных, южных областей и на севере Левобережья возможны ливни, на юге и востоке страны - отдельные грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер будет преобладать северный, в восточной половине юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной, восточной части и в Днепропетровской области ночью 8-13°, в Крыму до 17°, днем 16-21° (в Одесской области ночью и днем 6-11°); на остальной территории на протяжении суток 1-6° тепла (в западных, Житомирской, Винницкой областях ночью до 1° мороза, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях днем 7-12° тепла).

В Киеве и области будет облачно. Будут идти дожди, местами с мокрым снегом. Температура по области ночью и днем 1-6° тепла. В г. Киеве температура ночью и днем 3-5° тепла.