Минздрав почти завершил процедуру государственных закупок

Министерство здравоохранения Украины практически завершило процедуру государственных закупок 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, по состоянию на конец октября 2012 года в Украине проведены процедуры государственных закупок медицинских препаратов на сумму, составляющую 96,2% общего объема госфинансирования.

В ведомстве подчеркнули, что экономия бюджетных средств по результатам торгов составила около 140 млн грн. Эти средства направлены на осуществление дополнительных закупок по самым приоритетным направлениям, прежде всего, они направлены на дополнительное приобретение национального перечня жизненно необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В частности, благодаря экономии, по государственной программе «Детская онкогематология» стало возможным увеличить охват пациентов по некоторым препаратам с 27% до 35% общей потребности. Благодаря внедрению четких требований к отбору препаратов, 80% детей с злокачественными новообразованиями удалось обеспечить специальным лечениям, отметили в Минздраве.

В ведомстве считают, что благодаря обеспечению открытости процесса госзакупок и справедливому отношению ко всем участникам рынка при размещении государственных заказов, в 2012 году, по сравнению с прошлыми годами, значительно уменьшились количество жалоб, поданных участниками по тендерным процедурам в органы обжалования. В частности, если в 2010 году было подано 84 жалобы, в 2011 году их было всего 10, то в этом году зафиксированы лишь две.

В Минздраве подчеркнули, что ведомство поддерживает максимальное привлечение отечественных производителей к участию в государственных закупках и готово принимать соответствующие меры, в рамках законодательства, относительно закупок качественных отечественных аналогов импортированной продукции. Реализация такой поддержки возможна лишь при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Украины, в частности, в сфере государственных закупок. В ведомстве подчеркнули, что в 2012 году в тендерах по государственным медицинским программам выросла доля национальных производителей - 28,1% общего количества участников государственных закупок.

Еще одним нововведением текущего года является внедрение механизма рамочных соглашений, проинформировали в Минздраве, подчеркнув, что, как доказывает мировой опыт, использование механизма закупок с рамочным соглашением позволяет достичь оптимального уровня цен на определенные группы товаров и услуг, уменьшить длительность проведения процедур закупок и сделать их более удобными и эффективными.