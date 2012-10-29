Украинские звезды поддержали акцию по спасению тяжело больного малыша
Редкосный случай заболевания
Украинские звезды эстрады поддержали акцию по спасению тяжело больного малыша Тимофея Гульбова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня в Киеве участники пресс-конференции «Спасем Тимошу!».
30 октября 2012 года в концерт-холле Crystal hall пройдет благотворительный концерт по сбору средств на продолжение лечения Тимофея с участием групп «Друга Ріка», «СКАЙ», «Время и Стекло», Светланы Лободы, Виталия Козловского, Оли Поляковой, Виктора Павлика, Светланы Тарабаровой. Вырученные за концерт деньги будут перечислены на лечение малыша.
Инициатор благотворительной акции, телеведущая, актриса и мать пятерых детей Снежана Егорова рассказала о том, что диагноз Тимофея - ингибиторная форма гемофилии.
«Это - единственный случай такой болезни в Украине. Тимофею Гульбову всего один годик и два месяца. Первое кровоизлияние в мозг у малыша произошло еще на десятый день жизни, второе – в три месяца, третье – в восемь. У ребенка – ингибиторная гемофилия с самыми сложными последствиями – гидроцефальным синдромом (водянка головного мозга). Также особенностью болезни есть то, что более дешевые препараты вызывают аллергию и, соответственно, – вырабатывают антитела. Болезнь неизлечима, но человек спокойно может продолжать полноценно жить, имея в наличии необходимые препараты. Но как раз сейчас препаратов в стране нет,» - сказала Ж.Егорова.
Она подчеркнула, что помог закупить в кратчайшие сроки жизненно важные препараты Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». В рамках программы «Адресная помощь», фонд Р.Ахметова приобрел 32 ампулы препарата «Новосевен» на сумму общую сумму 700 тысяч гривен.
Руководитель проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечений онкологических заболеваний» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк подчеркнула, что ситуации, в которой оказался Тимофей Гульбов было важно помочь своевременно.
«Мы оперативно вынесли запрос о помощи Тимофею на внеочередное заседание Экспертного Совета, который занимается рассмотрением обращений, поступающих в фонд. Шансы Тимофея на поправку были высокими, мы видели, что окружение ребенка будут бороться и доведут лечение до конца. Эти факторы очень важны. Ведь вместе мы сильнее и сообща можем решить любую проблему – важно только включение каждого. Вместе с родителями Тимофея в тот же период положительные решение услышали и другие семьи, которые боролись за жизнь и здоровье своих детей около 50 семей», - отметила В.Мыколаюк.
По ее словам, препарат «Новосевен», которого не было, и до сих пор нет на сегодня в Украине, нужно было закупить оперативно.
«Нам удалось договориться с поставщиками и получить «Новосевен» по лучшей цене в течение 4-х дней, 2 из которых были выходными», - сказала В.Мыколаюк.
В ходе пресс-конференци отмечалось, что на сегодняшний день мальчика уже выписали под наблюдение, но помощь ему еще необходима. У Тимофея впереди реабилитация по восстановлению всех нарушенных функций, специализированная физиотерапия для восстановления частичной чувствительности ножек и еще до 10 ампул препарата Новосевена. Стоимость препарата Новосевен 20000 - 24000 грн. за флакон (1 флакон действует 2 часа).