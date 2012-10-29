На Прикарпатье проголосовала старейшая женщина Украины

На Прикарпатье 115-летняя Екатерина Козак сегодня на выборах в парламент проголосовала дома.

Об этом УНИАН сообщили в участковой избирательной комиссии № 26835 избирательного округа № 84 с центром в г. Тисмениця.

Старейшая женщина Украины проживает в селе Хотимир Тлумачского района. Как уточнили в участковой комиссии, процедура голосования состоялась в соответствии с законодательством: три члена участковой комиссии побывали с урной на дому, где прошло голосование.

По медицинским показателям на этом участке проголосует на дому 63 избирателя.

Как сообщал УНИАН, «Книга рекордов Украины» зафиксировала 115-летнюю Екатерину Козак старейшей женщиной в Украине. Е.Козак пережила две мировых войны и успела побывать гражданкой пяти разных государств. Она никогда не состояла в браке, но воспитала двоих детей своей сестры, которую депортировали в Германию.

Справка УНИАН. На Прикарпатье работает 1036 избирательных участков в семи избирательных округах. Из них 51 специальный избирательный участок.