Cамые странные болезни в мире

Более ста миллионов человек в мире страдают следующими странными болезнями.

Живой труп. Характерно для людей, которые верят, что они умерли. Синдром вызывается устойчивым стремлением к суициду и непрекращающейся депрессией. Люди с таким диагнозом жалуются, что потеряли все, включая имущество и тело или его часть целиком. Они полагают, что умерли и существует только их труп. Заблуждение прогрессирует до такой степени, что пациент может заявлять, будто чувствует, как разлагается его тело.

Болезнь вампира. Некоторые люди в этом мире вынуждены принимать чрезвычайные меры, чтобы избежать солнца. Попадая под воздействие солнечных лучей, их кожа покрывается волдырями. Они чувствуют боль, кожа начинает «гореть». Это напоминает одно из свойств вампира, поэтому болезнь получила такое название.

Обостренная рефлексия. Основной признак болезни — то, что пациенты сильно пугаются, неожиданно увидев что-то или услышав шум. Гораздо больше, чем другие люди, больной с таким диагнозом тревожится, когда кто-то крадется позади него, начинает кричать, размахивать руками и повторять одни и те же слова. Ему необходимо много времени для того, чтобы успокоиться.

Линии Блашко. Они очень редки, и анатомия не может объяснить это явление, обнаруженное в 1901 г. Альфредом Блашко, немецким дерматологом. Линии Блашко — невидимый рисунок, заложенный в ДНК человека. Много приобретенных и унаследованных болезней кожи или слизистых оболочек появляются в соответствии с заложенной в ДНК информацией. Симптом данной болезни — появление видимых полос на человеческом теле.

Аллотриофагия. Характеризуется употреблением в пищу несъедобных веществ. Люди, страдающие этой болезнью, едят бумагу, грязь, клей и глину. Реальная причина и способы лечения до сих пор не найдены.

Синдром Алисы в Страны чудес. Характеризуется искаженным восприятием времени, места и собственного тела. Страдающие Синдромом Алисы в Страны чудес (микропсией) видят людей, животных, части людей и неодушевленных объектов существенно меньшими, чем они являются в действительности. Например, автомобиль с нормальными размерами может показаться маленькой игрушкой, а любимая собака будет размером с мышь.

Синдром синей кожи. В течение 1960-х гг. большое семейство «синих людей» проживало в США. Они были известны как Синие Фьюгейты. Многие из них никогда ничем серьезным не болели, и, несмотря на наличие синей кожи, некоторые из них доживали до 80 лет. Эта черта передается из поколения в поколение. Люди с таким диагнозом имеют синюю, цвета индиго, сливовую или почти фиолетовую кожу.

Синдром оборотня. У маленьких детей, страдающих от этой болезни, вырастают длинные темные волосы на лице. Болезнь называется волчьим синдромом (гипертрихоз), потому что люди напоминают чрезмерными волосами волков, только без острых зубов и когтей. Синдром может охватывать различные части тела и проявляться в различной степени. (RIN RU).

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