Из-за дефицита стоматологов британцы сами рвут себе зубы
...или приклеивают выпавшие коронки
В связи с нехваткой стоматологов в государственных поликлиниках некоторые жители Великобритании вынуждены самостоятельно вырывать себе больные зубы или даже приклеивать выпавшие коронки на клей.
В соответствии с результатами опроса, проведенного в Великобритании среди более 5 тысяч человек, 6% опрошенных были вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, так как они не могли найти стоматолога, работающего по программе Национальной системы здравоохранения.
«Мне пришлось вырвать себе 14 зубов с помощью пинцета», - заявил один из опрошенных.
«Я сам себе вырвал один зуб. Это проще, чем найти стоматолога», - отметил другой респондент.
Британская национальная система здравоохранения чрезвычайно перегружена, и гражданам Великобритании приходится сталкиваться с многочисленными трудностями, чтобы попасть на прием к одному из 20 тысяч стоматологов, работающих в рамках программы.
Многие британцы не дожидаются своей очереди и отправляются к частным стоматологам, даже несмотря на высокие цены за их услуги, или решают свои проблемы самостоятельно.