В связи с нехваткой стоматологов в государственных поликлиниках некоторые жители Великобритании вынуждены самостоятельно вырывать себе больные зубы или даже приклеивать выпавшие коронки на клей.

В соответствии с результатами опроса, проведенного в Великобритании среди более 5 тысяч человек, 6% опрошенных были вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, так как они не могли найти стоматолога, работающего по программе Национальной системы здравоохранения.

«Мне пришлось вырвать себе 14 зубов с помощью пинцета», - заявил один из опрошенных.

«Я сам себе вырвал один зуб. Это проще, чем найти стоматолога», - отметил другой респондент.

Британская национальная система здравоохранения чрезвычайно перегружена, и гражданам Великобритании приходится сталкиваться с многочисленными трудностями, чтобы попасть на прием к одному из 20 тысяч стоматологов, работающих в рамках программы.

Многие британцы не дожидаются своей очереди и отправляются к частным стоматологам, даже несмотря на высокие цены за их услуги, или решают свои проблемы самостоятельно.

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