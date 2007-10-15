Луганщина бьет рекорды по СПИДу

На Луганщине продолжает увеличиваться количество вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, больных на СПИД и умерших от этой болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе областного Центра здоровья.

По данным Луганского центра по профилактики и борьбе со СПИД (по состоянию на 1 октября в области официально зарегистрировано 3758 случаев ВИЧ-инфекции (на 1 октября 2006 года - 3221 случай). Диагноз СПИД установлен в 386 случаях.

Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфицирования зарегистрировано в городах Рубежное (665 чел.), Лисичанск и Луганск (по 324 чел.), Северодонецк (295 чел.), в Сватовском районе (200 чел.), Стаханове (179 чел.), Свердловске (148 чел.), Краснодоне (118 чел.), Кременском районе (100 чел.). Фактическое же количество ВИЧ-инфицированных людей на порядок выше.

За 9 месяцев 2007 года зарегистрировано 409 новых случаев ВИЧ-инфекции (за 9 мес 2006г – 347 чел); взято на диспансерный учет 75 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин (за 9 мес 2006г – 59 детей).

За девять месяцев 2007 года было диагностировано 103 случая СПИДа, умерло от этой болезни 78 человек, за 9 месяцев 2006 года умерло 45 человек.

Согласно сообщению, среди ВИЧ-инфицированных преобладают молодые люди в возрасте 15-29 лет – 62%.

В настоящее время в области на диспансерном учете находится 2599 ВИЧ-инфицированных, в том числе 184 ребенка.

Вовремя.info