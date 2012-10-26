27-28 октября - дни опасные для водителей

По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий. 27 октября в западных и северных, 28 октября - и в центральных областях, дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, образуется снежный покров, местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Госавтоинспекция Украины обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

ГАИ призывает водителей пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышать скорость, двигаться с включенным ближним светом фар или с включенными противотуманными фарами.

ГАИ также призывает водителей при сложных условиях движения учитывать состояние проезжей части: мокрая, грязная и скользкая дорога, опавшие листья - это те факторы, которые увеличивают тормозной путь транспортного средства в несколько раз. И советует не медлить с заменой автомобильной резины на зимнюю.