Как принимать лекарства правильно

Почему иногда лекарства действуют не так быстро, как ожидалось, а иногда и вовсе не оказывают никакого эффекта? Возможно, что это происходит в силу неправильного приема лекарственных средств.

Большинство из нас принимают лекарства по одной схеме: выпил и забыл. Но организм долго помнит, что и как было принято, наказывая за неправильное к себе отношение.

Жевать или глотать?

Прием лекарств не терпит самодеятельности. На большинстве препаратов имеется надпись: "Для приема внутрь". Однако каким именно способом принимать лекарство внутрь, указано не всегда.

Некоторые лекарства, покрытые оболочкой или содержащиеся в капсуле, нужно глотать не разжевывая. Это обычно оговаривается в инструкции.

Часть таблеток можно разжевать (цитрамон, анальгин). Поскольку в полости рта много кровеносных сосудов, лекарственное вещество легко всасывается в кровь и действует быстрее, чем при проглатывании таблетки целиком.

Есть неотложные состояния, когда нужна экстренная помощь. Тогда таблетку кладут под язык, как например, валидол или нитроглицерин. Есть таблетки очень горькие на вкус, их предпочтительнее принимать целиком.

Вода или сок?

Фармакологи убеждены: таблетки нужно запивать водой комнатной температуры. Все остальные напитки могут не сочетаться с препаратами. Поэтому больной не ошибется с выбором, если запьет лекарство простой водой. Если же выберет другую жидкость - возможны различные неожиданности.

Клюквенный сок ни в коем случае нельзя употреблять с лекарствами, разжижающими кровь. Это может привести к внутреннему кровотечению. Грейпфрутовый сок снижает эффективность гормональных контрацептивов.

Некоторые антибиотики, например, тетрациклин, и такие ферменты, как мезим и панкреатин, несовместимы с молоком. Нельзя запивать таблетки чаем, содержащийся в чае танин способствует выпадению в осадок многих действующих веществ. Кофе тоже противопоказан - зачем больному организму лишняя нагрузка на сердце?

Запрещено запивать лекарства отварами трав, так как травы - это тоже лекарства, и неизвестно, как такая смесь поведет себя в организме.

Про алкоголь на время лечения вообще нужно забыть. Совместный прием, например, алкоголя с нитроглицерином приводит к резкому снижению артериального давления вплоть до потери сознания. На фоне лечения мочегонными лекарствами, алкоголь приводит к нарушению ритма сердца. Обмороками грозит и взаимодействие алкоголя с лекарствами для лечения диабета, снотворными и противоаллергическими средствами. На время лечения антибиотиками нужно забыть даже о пиве.

Отступление от железного правила "вода и только вода" есть. Витамины А, Д, Е, К, препараты йода и гормональные препараты хорошо воспринимаются организмом с молоком. Антибиотик эритромицин запивают любой щелочной минеральной водой. Аспирин или другие препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, "смягчают" киселем. А вот такие таблетки, как фарингосепт, вообще в течение нескольких часов не терпят с собой никакого соседства.

Лекарства и продукты

Иногда несовместимы лекарства с продуктами. Например, жирная рыба с аспирином провоцирует кровотечения. Если принять вместе бананы и шоколад с психостимуляторами, поднимается артериальное давление, усиливаются побочные эффекты лекарств. Капуста слишком быстро выводит из организма барбитураты. Молочные продукты замедляют всасывание некоторых антибиотиков (тетрациклин, доксициклин, ампициллин).

До еды или после?

Еще один важный момент - когда пить лекарство. Пунктуальность в этом просто необходима, так как от этого зависит эффект лечения. Строго по часам принимаются противозачаточные препараты, противоаллергические таблетки и обезболивающие лекарства с пролонгированным сроком действия. Если вы нечаянно пропустили время приема лекарства, не принимайте в следующий раз двойную дозу. Последствия для организма опасны.

За 30 минут до еды обычно принимаются лекарства, влияющие на секрецию желудочного сока, содержащие живые бактерии, некоторые гомеопатические средства. Лучше всего всасываются выпитые за 15-20 минут до приема пищи желчегонные препараты, средства, снижающие секрецию желудочного сока, отвары трав.

Во время еды принимаются ферменты, улучшающие переваривание пищи. Чтобы витамины лучше всасывались, их тоже нужно пить после еды или во время нее.

Нестероидные противовоспалительные средства лучше пить через час после приема пищи.

Никотин можно?

Если вы одновременно лечитесь и курите, не удивляйтесь, почему не идете на поправку. Входящие в состав сигарет вещества снижают терапевтический эффект сердечно-сосудистых, психотропных, бронхиальных и даже противозачаточных средств.

Алкоголь способствует усилению действия лекарственных препаратов, содержащих парацетамол, и гипотензивных препаратов. Если таблетку фенобарбитала запить алкогольным напитком, то существует риск умереть от остановки дыхания.

Если совместить аспирин и алкоголь, тогда может развиться язва желудка и желудочное кровотечение. Спиртные напитки в сочетании с нитроглицерином могут резко снизить давление, что приведет к обмороку. Инсулин и другие противодиабетические лекарственные препараты, соединяясь с алкогольными напитками, сильно снижают в крови сахар, что часто становится причиной обмороков. Спиртные напитки вместе с мочегонными средствами и дигоксином нарушают сердечный ритм, так как происходит изменение баланса калия.

Правила приема лекарственных средств

- Лекарства нужно принимать регулярно.

- При приеме определенных лекарственных препаратов следует учитывать состояние здоровья, возраст, а иногда даже и пол. Очень внимательно и осторожно нужно принимать таблетки детям и беременным, пожилым людям, водителям, спортсменам. Например, такие таблетки, как эритромицин, верапамил, диазепам больше подходят мужчинам, а для женщин малоэффективны. А тазепам и анаприлин на женщин действует с большей пользой.

- Нежелательно принимать сразу несколько разных таблеток. Если же это необходимо, тогда нужно пить лекарства с перерывом от 30 минут до 1 часа.

- Антибиотики не нужно совмещать с жаропонижающими, антигистаминными, снотворными препаратами.

- Препараты железа не следует принимать с антацидами (Маалокс, Альмагель, Ренни).

- Пероральные контрацептивы (Нон-овлон, Марвелон, Три-мерси, Жанин) нельзя смешивать с анальгином, сульфаниламидами (бисептол, стрептоцид), антибиотиками.

- При приеме энтеросорбентов (активированный уголь, смекта, полисорб) и любых других таблеток перерыв между их принятием должен быть не меньше 2 часов.

- Одновременно нельзя принимать папаверин и аспирин, пенициллин и витамин С, тетрациклин и дибазол.

Инна Колошук, врач-гигиенист, для OPEN.BY