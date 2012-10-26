28 октября Украина перейдет на «зимнее время»

В воскресенье, 28 октября в 4.00 по киевскому времени на территории Украины отменяется действие «летнего времени» путем перевода часовой стрелки на 1 час назад.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

Переход на «зимнее время» предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».