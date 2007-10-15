ВОЗ: криминальные аборты убивают 70 тысяч женщин в год

Около 70 тысяч женщин во всем мире ежегодно умирают от последствий абортов, выполненных непрофессионалами, либо проведенных в антисанитарных условиях. Серьезные осложнения после таких абортов, ведущие к длительным или хроническим заболеваниям, фиксируются еще у пяти миллионов женщин.

Такие данные приводятся исследовании, выполненном американским Институтом Гаттмахера совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

Согласно данным исследования, в период с 1995 по 2003 год общее число абортов в мире снизилось с 46 до 42 миллионов в год. В то же время доля нелегальных или проведенных в небезопасных условиях абортов осталась неизменной - около 50%.

Большинство абортов – около 35 миллионов – приходится на развивающиеся страны. На них же приходится около 97 процентов небезопасных абортов. В настоящее время во всем мире абортом заканчивается в среднем каждая пятая беременность, однако в различных регионах этот показатель существенно варьируется. Так, в странах Восточной Европы на каждые 105 абортов приходится всего 100 родов, тогда как в Западной Европе эти показатели составляют, соответственно, 23 на 100, а в Северной Америке – 33 на 100.

В Африке, где аборты законодательно запрещены в большинстве стран, на каждые 100 родов приходится 17 абортов.

По мнению авторов исследования, законодательный запрет на прерывание беременности не приводит к снижению абсолютного числа абортов. В частности, в Гане, где аборты запрещены, а профилактика ВИЧ-инфекции построена на программе пропаганды воздержания от внебрачного секса, в 2003 году приходилось 54 аборта на 1000 женщин, что более чем в два раза больше, чем в США. Впрочем, как указывают критики, последние выводы основаны на весьма приблизительных данных, поскольку регулярный учет абортов в странах, где они запрещены, отсутствует.

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