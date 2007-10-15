В Крыму увеличелось количество больных гепатитом

На сегодняшний день более 40-ка человек находятся с гепатитом в больницах восточного Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, по данным СЭС, по состоянию на утро сегодняшнего дня было госпитализировано 48 человек, из них один человек выписан, у 41 человека (из которых 17 - дети) легкая степень гепатита, у 6-ти - средняя степень.

По данным МЧС, на территории города Щелкино с предварительным диагнозом вирусный гепатит с 3 сентября по 14 октября было госпитализировано 48 человек (из них 17 детей). Диагноз вирусный гепатит «А» подтвержден у 18-х взрослых человек, которые, по данным Республиканской СЭС, живут в разных местах. Отработаны вопросы относительно предупреждения роста инфекционных заболеваний гастроэнтерологического профиля на территории Щелкино.