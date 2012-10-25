В Украине подключены к теплу 80% жилых домов

В Украине, по состоянию на 25 октября, подключены к теплоснабжению 80% жилых домов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным областных государственных администраций, в стране запущены в работу 90,4% котельных, подключены к теплоснабжению 92% детских и 91% учебных, а также более 93% медицинских учреждений. За прошедшие сутки введены в работу 369 котельных, к теплоснабжению подключены 3 776 жилых домов и 472 объекта социальной сферы.

В Минрегионе сообщили, что Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области обеспечили 100% работу котельных и обогрев всех категорий потребителей.

Как уточнили в министерстве, в этих регионах тоже существуют единичные случаи отключения отдельных зданий от теплоснабжения, связанные с порывами и другими проблемами технологического характера, вызванными физическим износом теплосетей. Однако все эти проблемы оперативно устраняются аварийно-восстановительными бригадами коммунальных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по состоянию на 23 октября, были подключены к теплоснабжению 75,5% жилых домов, 87% котельных, а также 89% детских, 88% учебных и более 86% медицинских учреждений.

