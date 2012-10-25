В Украине 3% населения инфицированы вирусом гепатита С.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А.А.Богомольца Ольга Голубовская во время круглого стола «Вирусный гепатит С: стратегия борьбы».

«Недавно мы получили отчеты центральной СЭС Минздрава. Проведенные службой исследования на антитела к вирусу гепатита С у совершенно разных категорий населения свидетельствуют, что истинная распространенность антител (это не говорит о том, что столько же больных гепатитом С) – от 7 и до 60%, когда речь идет о пациентах наркодиспансеров», - отметила О.Голубовская.

Главный инфекционист убеждена, что в Украине необходимо ввести обязательный скрининг не только для групп риска, а для всех пациентов, которые попадают в лечебные стационары.

«Скрининговые обследования относительно антител к вирусу гепатита С - сравнительно недорогое обследование. Не все пациенты, имеющие антитела, инфицированы вирусом гепатита С», - отметила О.Голубовская, подчеркнув, что вирус имеет «потрясающий хрониогенный потенциал, поэтому выздоравливают лишь 15% инфицированных гепатитом С».

По словам врача, гепатит С - излечимое заболевание, есть конечные точки терапии, в отличие от гепатита В.

«Серологическое окно может быть до полугода (то есть пациент может быть уже инфицированным, вирус может находиться в крови, а антител еще может не быть)», - сказала О.Голубовская.

По ее словам, проблема гепатитов актуальна не только для Украины, но и для всего мира.

«Мы живем в эпоху скрытых эпидемий. Истинная причина распространения гепатитов неизвестна во всем мире. В Европе гепатитом С инфицировано около 2% населения», - сказала она.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, О.Голубовская отметила, что много запасов крови либо вообще не тестируются, либо тестируются не должным образом, а это способствует распространению вирусов гепатита.