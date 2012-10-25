В Украине - почти 96 тыс. сирот

На сегодняшний день в Украине насчитывается почти 96 тыс. сирот или детей, лишенных родительской заботы. Из них почти 80% имеют живых родителей, которых лишили родительских прав.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя подписание Президентом Украины Национальной стратегии профилактики социального сиротства до 2020 года.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБОУ, по словам А.Клюева, ключевыми задачами Стратегии является не только уменьшение количества детей-сирот, лишенных родительской заботы, и тех, кто воспитывается в интернатах, но и утверждение в обществе семейных ценностей, родительской ответственности и предотвращения социального сиротства.

«Идеология нового подхода, заложенного в Стратегии, заключается в том, что не достаточно стимулировать усыновление сирот и повышать государственную помощь на содержание детей. Важно создавать условия, чтобы неблагополучных семей, которые приводят к появлению сирот при живых родителях, становилось все меньше», - сказал А.Клюев.

По словам секретаря СНБО, ежегодно около 8 тысяч детей остаются без родительской заботы - в том числе из-за безответственного отношения родителей к своим обязанностям, жестокого обращения с ребенком, употребления родителями алкоголя или наркотиков. Сегодня в Украине насчитывается почти 96 тыс. сирот или детей, лишенных родительской заботы. Из них почти 80% имеют живых родителей, которых лишили родительских прав, сообщил А.Клюев.

По его словам, социальные службы должны выявлять неблагополучные семьи как можно раньше, помогать при сложных материальных ситуациях, в решении семейных конфликтов. «Глава государства ставит перед местными органами власти задачу быть максимально внимательными к проблемам семьи. Чтобы не допустить изъятия ребенка у родителей, нужно прийти на помощь как можно раньше, когда родители еще могут и хотят преодолеть собственные трудности. Должен быть настроен кардинально новый уровень взаимодействия всех органов власти - социальных служб, правоохранительных органов, заведений здравоохранения и образования для предоставления помощи неблагополучным семьям. Это новые подходы, которые не удастся внедрить сразу, но их нужно начинать использовать на практике, чтобы улучшить здоровье нашего общества, а значит и его перспективы», - сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что социальные инициативы Президента Украины предусматривают комплексное решение многочисленных проблем украинских семей. В их рамках уже введено 12 тысяч должностей специалистов по социальной работе, на которых будут возложены обязанности раннего выявления кризисных явлений и предупреждения проблем в семьях, своевременное предоставление им помощи.

В то же время, по словам А.Клюева, Стратегия предусматривает и совершенствование механизмов привлечения общественных организаций к процессу решения проблем сохранения семей, их воспитательного потенциала, решения детских проблем, защиты прав детей.

Секретарь СНБО также отметил, что Стратегией значительно расширяется круг семей, которые могут претендовать на государственную поддержку, причем, не только материальную, но и педагогическую, психологическую, юридическую.

В последние годы достигнут определенный прогресс в сфере социальной защиты детей и семей с детьми, подчеркнул А.Клюев. По его словам, повышен размер госпомощи при рождении ребенка, введена помощь при усыновлении детей, создана единая база данных детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, увеличены выплаты на их содержание, усовершенствована процедура усыновления детей, сформирована сеть реабилитационных и социальных учреждений, введен правовой институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и т.п. Принятые меры позволили не только реально уменьшить беспризорность детей, но и активизировать усыновление детей именно гражданами Украины, сказал А.Клюев. Он также отметил, что очень важно и в дальнейшем поддерживать развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.