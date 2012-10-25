Минздрав завершил поставки современных реанимобилей в регионы

Министерство здравоохранения Украины завершило поставки в пилотные регионы автомобилей скорой медицинской помощи - реанимобилей типа С (на базе Ford Transit), закупленных по бюджетной программе «Развитие службы экстренной медицинской помощи (приобретение медицинского автотранспорта) в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, 19 октября в Виннице состоялось вручение шести самых современных реанимобилей. Областной детской больнице, Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Винницкой станции скорой помощи и трем центральным больницам Бершадского, Могилев-Подольского и Хмельникского районов были вручены ключи от скорых, оборудованных самым современным оборудованием для реанимации больных.

Самым главным отличием автомобилей типа С от В является их обустройство, которое дает возможность оказывать всю необходимую реанимационную помощь больному на месте, который находится даже в крайне тяжелом состоянии. В частности, дефибриллятор, в отличие от такого же в классе В, имеет функции кардиомонитора, он позволяет наблюдать за состоянием больного, предотвращать возникновение аритмии и пр.

Все автомобили отвечают Национальному стандарту Украины "Автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование, технические требования и методы испытаний" (EN 1789:2007, MOD) ДСТУ 7032:2009.

На протяжении последних дней автопарки скорой помощи Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей также пополнились современными реанимобилями. Всего столица получила 21 автомобиль типа С, Донецк – 17 и Днепропетровск – 26. Все реанимобили уже доставлены в областные станции скорой помощи, что существенно улучшит качество, доступность и своевременность предоставления экстренной медицинской помощи жителям регионов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в 2011 году государство выделило 200 млн грн на закупку 70 реанимобилей типа С и 216 автомобилей типа В. Все автомобили типа B уже поступили в пилотные регионы.