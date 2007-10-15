В Херсонской области за два дня отравились грибами 12 людей

В Херсонской области за два дня - с 12 по 14 октября - грибами отравились 12 людей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, в частности, в Скадовску отравились 6 человек в возрасте от 22 до 53 лет. Все находятся в состоянии средней тяжести в центральной районной больнице (ЦРБ) Скадовска.

Также 5 человек в возрасте от 19 до 49 лет отравились в Бериславе. Все в состоянии средней тяжести находятся в ЦРБ Берислава.

Еще один 64-летний человек отравился грибами в смт Большая Александровка. Состояние - средней тяжести.