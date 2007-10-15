Проект по реформированию системы здравоохранения стартовал в Украине

В Украине стартовал проект Европейского Союза по реформированию системы здравоохранения.

Как сообщает “Немецкая волна”, программа направлена на совершенствование инфраструктуры медицинских учреждений и улучшение услуг семейной медицины по европейским стандартам.

Проект ЕС по реформированию украинской медицины рассчитан на два с половиной года. За это время европейские эксперты должны научить представителей органов местной власти в регионах эффективно руководить процессом предоставления населению медицинских услуг, и помочь разработать четкую систему планирования инфраструктуры больниц, сказал руководитель проекта Валерий ЯХНО. «Там будет большое количество тренингов, особенно по планированию финансов. Но проект не будет предоставлять никакого медицинского оборудования. Это лишь начальный этап реформирования областных больниц», - отметил он.

Также проект предусматривает сотрудничество и обмен опытом между учреждениями здравоохранения стран Европейского союза и Украины. По словам В.ЯХНА, конечной целью проекта является разработка и апробация национальной стратегии по подготовке руководителей системы здравоохранения и действенных менеджеров, которые бы применяли европейские модели реформирования отрасли.