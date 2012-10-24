Янукович отмечает актуальность создания университетских клиник
На базе медуниверситетов
Президент Украины Виктор Янукович отмечает важность создания университетских клиник на базе медицинских университетов.
Об этом он сказал во время посещения университетской клиники Одесского национального медицинского университета, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Он отметил, что наука, медицина и медицинские исследования в современном мире являются неразрывно связанными. «Сегодня весь мир идет по такому пути», - сказал В.Янукович.
Президент осмотрел клинику и пообщался с ее коллективом.
***Центр реконструктивной и восстановительной медицины (университетская клиника) Одесского национального медуниверситета начал деятельность в июле 2005 года. Ежегодно клиника оказывает помощь более чем 62 тысячам граждан амбулаторно и 4 тысячам граждан стационарно. За 9 месяцев 2012 года за помощью обратилось свыше 30 тысяч граждан.
Основными направлениями работы клиники является использование высокотехнологичных малоинвазивных, органосберегающих технологий с привлечением высококвалифицированных специалистов разных профилей.