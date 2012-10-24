На выходных в Украине - дождь с мокрым снегом

Синоптики опять предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 27-29 октября.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 27 октября в западных и северных, 28 октября и в центральных областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, образования снежного покрова, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Температура снизится ночью и днем до 3° мороза - 3° тепла.

29 октября прогнозируется ослабление и прекращение осадков, холодная погода сохранится.

В южной и восточной части 28-29 октября дожди, местами сильные (в восточных областях с мокрым снегом), снижение температуры ночью и днем до 4-10° тепла.

Изменение погодных условий будет сопровождаться усилением скорости ветра до 15-20 м/с.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам синоптиков, с 1 ноября в Украине опять потеплеет. Температура ночью поднимется до 4-9° тепла, днем – до плюс 7-12°.