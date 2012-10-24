На первичную медицинскую помощь выделяется меньше 15%
В Европе - до 40%
На первичную медицинскую помощь выделяется меньше 15%, тогда как в развитых европейских странах - 30-40% всех финансовых средств здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции на тему: Реформа здравоохранения в Украине».
По ее словам, одним из главных примеров неэффективности использования имеющихся в системе здравоохранения средств, является диспропорция в распределении финансов между первичной и специализированной медицинской помощью.
«С этой целью в пилотных регионах открываются Центры первичной медико-санитарной помощи. На сегодняшний день в Донецкой области открыто 72 таких центра, Днепропетровской – 53, Винницкой –