На первичную медицинскую помощь выделяется меньше 15%

12:10, 24 октября 2012
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В Европе - до 40%

На первичную медицинскую помощь выделяется меньше 15%, тогда как в развитых европейских странах - 30-40% всех финансовых средств здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции на тему: Реформа здравоохранения в Украине».

По ее словам, одним из главных примеров неэффективности использования имеющихся в системе здравоохранения средств, является диспропорция в распределении финансов между первичной и специализированной медицинской помощью.

«С этой целью в пилотных регионах открываются Центры первичной медико-санитарной помощи. На сегодняшний день в Донецкой области открыто 72 таких центра,  Днепропетровской – 53,  Винницкой – 34, г. Киеве – 5. Всего же по Украине – 164.

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