На первичную медицинскую помощь выделяется меньше 15%, тогда как в развитых европейских странах - 30-40% всех финансовых средств здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции на тему: Реформа здравоохранения в Украине».

По ее словам, одним из главных примеров неэффективности использования имеющихся в системе здравоохранения средств, является диспропорция в распределении финансов между первичной и специализированной медицинской помощью.