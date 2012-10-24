Продажи поддельных лекарств во всем мире составляют $ 75 млрд

Продажи поддельных лекарств во всем мире могут доходить до $ 75 млрд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции на тему: Реформа здравоохранения в Украине».

По ее словам, в странах Евросоюза объем выявляемых фальсифицированных средств составляет в среднем 8% (в Германии это около 4%, в Италии до 15%),

«В Украине, по данным Гослекслужбы, в первом полугодии 2012 года было изъято из оборота 8 серий 8-ми наименований лекарственных средств, что составило 37 сотых процента от всех проконтролированных серий. С учетом всех препаратов, присутствующих на рынке, этот показатель практически равен нулю,» - отметила Т.Бахтеева, подчеркнув, что эти показатели характеризуют лишь то количество, которое было выявлено на рынке фальсификата, но реальные показатели намного хуже.

«Поэтому Президент поручил значительно усилить работу по выявлению фальсифицированных лекарств на рынке Украины. 12 октября 2011 Президентом был подписан Закон Украины, которым было дано определение «фальсифицированное лекарственное средство» и введена уголовная ответственность. До этого в Украине не существовало уголовной ответственности за производство и распространение фальсифицированной продукции», - подчеркнула народный депутат.