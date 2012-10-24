65% украинцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции на тему: Реформа здравоохранения в Украине».

«Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает от 12 до 14 млн. жителей нашей страны. Более 1 млн. украинцев страдают от онкологических заболеваний. Только эти два заболевания в Украине определяют почти 80% структуры общей смертности», - отметила Т.Бахтеева.

По ее словам, в Украине - самые высокие темпы сокращения численности населения в Европе - ежегодно умирает около 700 тысяч наших граждан, причем треть из них составляют люди трудоспособного возраста.