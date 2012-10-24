Днепропетровск – самый быстро вымирающий город в мире

Три украинских города - Днепропетровск, Донецк и Запорожье - лидеры по сокращению населения в мире

Такой вывод сделан аналитиками BusinessInsider по результатам последнего отчета ООН о состоянии городов (2012-2013 годы). В нем учитываются не только экономические факторы, но и нематериальные аспекты жизни городов.

Кроме того в отчете, который есть распоряжении «Комментариев», приводятся результаты анализа динамики прироста населения с 1990 по 2025 годы в 600 городах с населением более 750 тысяч жителей. На основе этих данных BusinessInsider составил собственный рейтинг.

В «антирейтинге» 28 самых быстровымирающих городов лидирует Днепропетровск, население которого за 35 лет сократится на 16,78% с 1162 тыс. жителей в 1990 году до 967 тыс. в 2025 (прогноз).

Кроме того, в десятку лидеров вошли и другие украинские города: Донецк, Запорожье и Харьков.

Население Донецка, согласно прогнозам ООН, в 2025 году составит 941 тыс. чел., Запорожья – 758 тыс. чел., Харькова – 1444 тыс.

Также в рейтинге номинированы 11 российских городов.

В рейтинге самых быстрорастущих городов, также составленным BusinessInsider, лидирует китайский Пунинг, население которого с 1990 по 2025 годы вырастет на 1551%: с 76 тыс. до 1255 тыс. человек.

Напомним, Днепропетровск официально перестал быть городом-миллионником осенью 2011 года. По оценкам областного Главного управления статистики тогда в нем проживало 999,3 тыс. чел.