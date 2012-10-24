По-настоящему счастливы только эгоисты?

Научные исследования защитили себялюбцев.

- Люди более всего счастливы, когда защищают собственные интересы, делают что-то исключительно для себя, - уверяет профессор Дебора Берман из Университета Пенсильвании (США) . - Но только при двух условиях. Первое: если не чувствуют вины, совершая эгоистичные поступки. И второе: если они избавлены от необходимости решать, что дороже - свои интересы или общественные.

Странно… Нас всегда учили, что надо быть добрыми, ставить общественные интересы выше личных. Мол, это и приносит счастье. А вот, оказывается, быть эгоистом куда лучше.

Преимущества себялюбия ученые продемонстрировали в серии экспериментов. На один из них они пригласили 216 студентов и дали каждому из них 3 доллара. Одну группу попросили пожертвовать эти деньги на благотворительность, второй разрешили потратить деньги на себя любимого, а третьей предложили распорядиться суммой по своему усмотрению - либо отдать, либо оставить.

Не нужно заканчивать университетов, чтобы предугадать исход опыта: настоящими везунчиками себя почувствовали добровольцы из второй группы, которые были рады даже трем долларам. Другие участники жалели о своем благородном жесте - пожертвовании. Третьи тяготились свободой выбора.

- Поступить эгоистично - вот что люди чаще всего хотят сделать на самом деле, - считает профессор Берман. - Но многие не отваживаются следовать внутреннему голосу, боясь укоров совести.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что нас еще радует?

Профессор психологии Эд ДИНЕР из Университета Иллинойса выделил три важные составляющие душевного комфорта:

1. Наличие родственников, друзей, семьи. Чем шире круг близких людей, тем человеку лучше. Более того, дружеские и родственные связи оказывают гораздо большее влияние на уровень счастья, чем доход. Британский экономист, профессор Освальд из Университета Уорика даже подсчитал, сколько денег нужно человеку, чтобы компенсировать отсутствие друзей. Оказалось - почти 90 тысяч долларов. А по данным медицинских исследований, счастливый брак добавляет мужчине семь лет жизни, а женщине - около четырех.

2. Смысл жизни, вера во что-то большее, чем ты сам. Это могут быть и религия, и некая жизненная философия.

3. Долгосрочные цели, продвижение к которым даже нелегким трудом доставляет истинное удовольствие.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

Юрий ЩЕРБАТЫХ, профессор психологии Московского гуманитарно-экономического института, доктор биологических наук, автор монографии "Семь смертных грехов":

- Эгоизм входит составной частью в понятие одного из смертных библейских грехов: гордыни. Кроме того, эгоистичным, как правило, присущи хамство, наглость, нахальство, бесцеремонность, дерзость, беззастенчивость, бесстыдность. Такие люди готовы идти напролом ради собственных интересов.

Особенная черта эгоизма в том, что он соприкасается почти со всеми другими пороками. Например, стремление к обогащению (алчность) вызвано тем, что человек хочет стать не просто богатым, а богаче остальных людей. Он завидует (зависть), потому что не допускает мысли, чтобы кто-то жил лучше него. Он раздражается и сердится (гнев), когда другой человек не признает его превосходства. Поэтому почти все богословы ставят эгоизм-гордыню на первое место в списке грехов.

Еще английский философ Фрэнсис Бэкон говорил: "Гордыня лишена лучшего качества пороков - она не способна скрываться". И действительно, другие пороки можно удачно скрывать: похоти можно предаваться тайком, объедаться по ночам, уныние маскировать показной бодростью. А эгоизм-гордыня слишком явно проявляется в высокомерной позе, словах, поступках.

А с точки зрения естественно-научного подхода гордыня есть закрепленное на генетическом уровне чувство превосходства над соплеменниками, позволяющее его обладателям достигать более высокого положения в социальной иерархии.

Комсомольская правда