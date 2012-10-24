Уровень смертности в Украине превысил уровень рождаемости за 8 месяцев 2012 года на 100 тыс. 764 человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, в январе-августе т.г. в Украине родились 346 тыс. 926 человек, а умерли 447 тыс. 690 человек. Наибольшая разница между рождаемостью и смертностью зафиксирована в Донецкой области. По данным Госстата, в регионе родились 28 тыс. 609 человек, умерли – 47 тыс. 666 человек. При этом положительная демографическая ситуация – превышение рождаемости над смертностью - зафиксирована в Киеве (+3665 человек), Черновицкой (+156 человек) и Волынской (+1132 человек) областях. Больше всего малышей родилось в Донецкой и Волынской областях– 28 тыс. 609 и 24 тыс. 727 соответственно, меньше всего – в Севастополе (2968) и Черниговской области (6773).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, численность населения Украины по состоянию на 1 августа составляла 45,56 млн человек. При этом прогнозная численность населения в 2012 году составляет 45,51 млн. человек. Как прогнозируют специалисты, к 2050 году население Украины будет сокращаться, и его численность едва превысит 40 млн человек. Доля молодежи будет также неуклонно сокращаться.