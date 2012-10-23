Почему в Украине не лицензируется импорт лекарств?

Сегодня в Украине импорт лекарственных средств не лицензируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции на тему: Реформа здравоохранения в Украине».

По ее словам, это приводит к тому, что, например, белорусские препараты завозятся в Украину через Ямайку, поэтому «лекарства, которые стоят в Беларуси 10 гривен, у нас продают по 140 гривен».

«Лицензию на импорт будет получать сам производитель лекарства или его уполномоченный представитель. Таким образом, из цепочки поставок убираются всевозможные посредники, и на рынок поступает продукция непосредственно от производителя. Это гарантия качества, подлинности и реальные цены на лекарства», - отметила Т.Бахтеева.

Именно в цепочке посредников на рынок вбрасывается фальсификат, подчеркнула народный депутат.

«Лицензирование импорта лекарств это мировая практика. Таким образом, Европа защищает свои рынки от импортируемого фальсификата. Украина почему-то не использует такую возможность», - сказала Т.Бахтеева.