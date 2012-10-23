Фонд Р.Ахметова презентовал первую в Украине «Мобильную женскую консультацию»

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» презентовал первый в стране передвижной медицинский комплекс «Мобильная женская консультация».

Как передает корреспондент УНИАН, это новейшее медицинское оборудование представлено на 21-й Международной специализированной выставке «Здравоохранение» благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национальным институтом рака ко Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы.

По словам директора Национального института рака Игоря Щепотина, одним из приоритетов работы онкологической службы является ранняя диагностика опухолей и предупреждение их развития.

«Рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание у женщин в Украине. Сегодня знаковое событие для женщин отдаленных сел и городков, предприятий и учреждений - презентация фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» современного передвижного комплекса «Мобильная женская консультация». Мы стали еще на шаг ближе к европейским стандартам оказания медицинской помощи. Убежден, что современное оборудование поможет предупредить не одно заболевание, тем самым спасти не одну жизнь», - подчеркнул И.Щепотин.

В свою очередь руководитель проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк подчеркнула, что проект «Рак излечим» был инициирован Р.Ахметовым и направлен на обеспечение онкологической службы Украины современным высокотехнологическим оборудованием для своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«На реализацию проекта выделены значительные средства – 315 млн грн. В Украине, по данным статистики, ежегодно увеличивается количество новых и поздно выявленных случаев рака молочной железы и шейки матки. Это побудило фонд к созданию «Мобильной женской консультации» для обеспечения качественного, доступного и комплексного обследования женщин. На создание и оснащение передвижного комплекса фонд направил 4,3 млн грн», - сказала В.Мыколаюк.

По ее словам, мобильная консультация позволит врачам выявлять предопухолевые и опухолевые процессы на ранних стадиях, что является залогом своевременного лечения и значительно повышает шансы на выздоровление женщины.

В комментарии УНИАН председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева отметила, что использование таких «Мобильных женских консультаций» очень актуально в районах, отдаленных от специализированных медицинских учреждений, поскольку женщинам, проживающим в таких районах, будут доступны специализированные обследования.

«Фактически - это первый шаг к развитию реальных скрининговых программ по раку молочной железы и раку шейки матки на территории Украины, которые позволяют полностью охватить группы риска на всей территории страны. И для нашей страны это очень важно», - отметила Т.Бахтеева.

По ее мнению, учитывая серьезный хронический дефицит государственного финансирования здравоохранения в нашей стране, единственным реальным инструментом привлечения дополнительных средств в эту отрасль является развитие государственно-частного партнерства.

«Для этого у нас уже есть как необходимая законодательная база, так и реальные практические примеры такого партнерства. В частности, это уникальная программа «Рак излечим», которая реализуется Благотворительным Фондом Рината Леонидовича Ахметова «Развитие Украины». Уже сегодня в рамках этой программы в Национальном институте рака, в Донецкой, Львовской и Ривненской областях создаются современные лечебно-диагностические центры, приобретается самое современное дорогостоящее оборудование - аппараты позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), кибер-нож, гамма-камеры и другое радиологическое оборудование», - сказала Т.Бахтеева.

*** «Мобильная женская консультация» создана на базе 18-метрового трейлера, который предназначен для проведения по европейскому образцу массового обследования женщин с целью раннего выявления рака молочной железы и рака шейки матки. Комплексное обследование женщин будут проводить ведущие специалисты Национального института рака.

Оборудование состоит из трех отделов: приемного отделения, маммографического и гинекологического кабинетов. Дополнительно существует возможность забора мазков с целью их дальнейшей передачи в цитологические лаборатории. Комплекс может обслуживать в том числе и людей с ограниченными возможностями. Для этих целей установлен специализированный подъемник с гидравлическим приводом.