Реформы здравоохранения очень болезненный процесс – Бахтеева

Реформы здравоохранения в любой стране – это очень болезненный процесс, который зачастую имеет много противников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции на тему: Реформа здравоохранения в Украине».

«Например неделю назад весь мир наблюдал за дебатами между кандидатами в Президенты США. И на этих дебатах самая острая и напряженная дискуссия возникла именно вокруг инициированной Бараком Обамой реформы здравоохранения. По наблюдениям экспертов за последние 50 лет, именно во время дебатов один из претендентов на Президентское кресло США может приобрести от 5 до 15% голосов избирателей. И неудивительно, что теме здравоохранения было посвящено едва ли не больше всего времени дискуссии", - сказала Т.Бахтеева.

«Сегодня в нашей стране вопрос о том - нужна ли реформа здравоохранения нашему государству или нет, уже не стоит и стоять не может. Тот глубочайший демографический кризис, в котором наша страна пребывает на протяжении более, чем 20 лет уже не просто говорит – а кричит о необходимости кардинальных изменений в этой сфере», - отметила Т.Бахтеева.

По ее мнению, отрасль здравоохранения в Украине - последняя отрасль, которая продолжала существовать по советским принципам.

«Сегодня мы живем в реалиях рыночной экономики и система здравоохранения советского типа в этих реалиях просто не имеет шанса быть эффективной. Сегодня, по мнению украинцев, проблема медицины стоит острее проблем ЖКХ, образования, военной отрасли», - отметила Т.Бахтеева.

Она подчеркнула, что в Украине - самые высокие темпы сокращения численности населения в Европе - ежегодно умирает около 700 тысяч наших граждан, причем треть из них составляют люди трудоспособного возраста.

«За последние 15 лет население Украины сократилось почти на 7 млн. человек (с 52,2 млн. до 45,6 млн.). Эти потери сопоставимы с населением таких стран, как Дания, Грузия, Финляндия, Норвегия. Наши сограждане живут в среднем на 12-14 лет меньше, чем в европейских странах», - сказала Т.Бахтеева.

Ссылаясь на статистические данные, народный депутат сообщила, что сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает от 12 до 14 млн. жителей нашей страны, более 1 млн. украинцев страдают от онкологических заболеваний. По словам Т.Бахтеевой, именно эти два заболевания в Украине определяют почти 80% структуры общей смертности.