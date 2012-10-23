Алкоголь в Украине будут продавать в определенные часы?

Народный депутат Украины Руслан Зозуля (внефракционный) внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления борьбы с массовым пьянством”.

Как передает корреспондент УНИАН, в данном законопроекте предусмотрено запретить продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива (кроме безалкогольного) с 20 часов вечера до 11 часов утра, а также запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий на расстоянии менее 300 метров от общеобразовательных учебных и дошкольных заведений.

Законопроект устанавливает также запрещение потребления алкоголя на улицах, в парках, скверах и подъездах жилых домов (общежитий), других местах общественного нахождения и отдыха, поскольку такое потребление происходит на глазах несовершеннолетних, чем склоняют их к такому употреблению и провоцируют представление о потреблении алкоголя как о «бытовом деле».

Данным законопроектом предусматривается, что распивание пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения) и в других запрещенных законом местах, кроме предприятий торговли и общественного питания, в которых продажа пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на разлив разрешена соответствующим органом местного самоуправления, или появление в общественных местах в пьяном виде, что оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль, - влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года после принятия мер административного взыскания, - влекут за собой наложение штрафа в размере двадцати пяты не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также в законопроекте предусмотрено, что распивание пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве (на рабочих местах, в помещениях и на территории предприятий, учреждений, организаций) или нахождение на работе в нетрезвом состоянии, - влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, предлагается внести изменения в законодательство, предусмотрев, что участие мастеров, начальников участков, смен, цехов и других руководителей в распивании с подчиненными им работниками пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве или непринятие ими мер по отстранению от работы лиц, которые находятся в нетрезвом состоянии, или сокрытие ими случаев распивания пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков или появления на работе в нетрезвом состоянии подчиненных им работников, - влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Законопроектом предусмотрено, что доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями несовершеннолетнего, лицами, которые их заменяют, или другими лицами - влечет за собой наложение штрафа в размере трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня уровень потребления алкоголя в Украине “является одним из наивысших в мире и составляет около 20 литров абсолютного спирта на душу населения в год (официальная статистика сообщает о 12-13 литрах)”. “Ежегодно из-за алкоголизма в Украине умирает более 40 тысяч людей, по данным Национального совета по вопросам охраны здоровья” - сказано в ней. В записке отмечается, что, по данным экс-министра здравоохранения Украины профессора Николая Полищука, ежедневно алкоголь убивает 40 украинцев.