Янукович призывает Совмин Крыма привлекать в медицину инвесторов

Президент Украины Виктор Янукович призывает Совет министров Автономной Республики Крым и другие органы местной власти региона активнее привлекать частный бизнес к развитию в сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович заявил сегодня в Симферополе во время посещения перинатального центра, который строится в регионе.

«Я хочу обратиться к Совету министров, чтобы он поактивнее работал с представителями бизнеса, и их вклад не останется незамеченным», - сказал глава государства.

В.Янукович выразил надежду, что перинатальный центр в Симферополе откроют в ближайшие несколько месяцев.

Глава государства заявил также, что перинатальные центры должны быть созданы во всех регионах Украины, поскольку они оказывают реальную помощь женщинам и новорожденным. «Эти центры – крик души медиков и матерей», - сказал Президент.

В.Янукович также сообщил, что на сегодняшний день в Украине работают 6 перинатальных центров.

Как отмечает наш корреспондент, в связи с приездом Президента улицы Симферополя, по которым проезжает его кортеж, украсили флагами Партии регионов и синими ленточками, которые повязали на заборах.